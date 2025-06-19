Нові правила для студентських віз у США: Держдеп перевірятиме соцмережі заявників

Акаунт у соцмережах тепер може вплинути на отримання студентської візи до США. Держдеп США видав нові інструкції консульствам по всьому світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, Державний департамент США заявив посольствам та консульствам, що вони повинні перевіряти заявників на отримання студентських віз на наявність "ворожого ставлення до наших громадян, культури, уряду, інституцій чи основоположних принципів".

Нові рекомендації були надіслані до дипломатичних представництв США по всьому світу. Зокрема відомо, що час перевірки буде розглянуто "повну онлайн-присутність" заявників на отримання студентських та обмінних віз.

Заявників попросять зробити свої профілі в соціальних мережах публічними в рамках нової перевірки. Водночас зазначається, що "обмежений доступ до онлайн-присутності або її видимість може бути витлумачено як спроба уникнути або приховати певну діяльність".

Кого торкнуться перевірки

Нові рекомендації стосуються не лише тих, хто вперше подає на студентську чи обмінну візу, але й тих, хто хоче її поновити. Йдеться про візи типу F, M та J.