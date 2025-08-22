В США проверят 55 миллионов виз иностранцев. Нарушителей депортируют, - Госдеп

Администрация Трампа проверяет более 55 миллионов иностранцев, имеющих действующие визы США, на предмет нарушений иммиграционных правил. Нарушителям грозит аннулирование виз и депортация из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В письменном ответе на запрос издания, Государственный департамент отметил, что все владельцы американских виз, среди которых могут быть туристы из многих стран, подлежат "постоянной проверке".

Целью мероприятий является выявление любых признаков, которые могут свидетельствовать о том, что нерезиденты не имеют права на въезд или пребывание в США. В случае выявления такой информации, виза будет аннулирована, а если ее владелец находится на территории страны, его депортируют.

В Госдепартаменте отметили, что таким образом проверяют наличие признаков непригодности, в частности пребывание лиц сверх разрешенного срока, указанного в визе, преступную деятельность, угрозы общественной безопасности, участие в любой форме террористической деятельности или оказание поддержки террористической организации.

В ведомстве отметили, что проверяют всю доступную информацию, включая данные правоохранительных органов или иммиграционные записи, а также любую другую информацию, которая становится известной после выдачи визы и может свидетельствовать о потенциальной непригодности

Администрация последовательно вводит все больше ограничений и требований для заявителей на визу, в частности требует проходить личные собеседования. В рамках этого процесса анализируются учетные записи в соцсетях, данные правоохранительных органов, иммиграционные записи и любая другая информация, ставшая известной после выдачи визы.

Основаниями для аннулирования визы могут стать просрочка документа, преступная деятельность, угрозы общественной безопасности, а также участие или поддержка террористических организаций.

"В рамках обязательств администрации Трампа по защите национальной безопасности США и общественной безопасности, со дня инаугурации Госдепартамент аннулировал более чем вдвое больше виз, в том числе почти вчетверо больше студенческих виз, чем за аналогичный период прошлого года", - заявили в ведомстве.

Борьба с нарушителями

Ранее на этой неделе в Госдепартаменте сообщили, что со времени возвращения Трампа в Белый дом было аннулировано более 6000 студенческих виз за превышение разрешенного срока пребывания и нарушение местных, штатных и федеральных законов. Подавляющее большинство из них касалось нападений, вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и поддержки терроризма.

Около 4000 из этих 6000 случаев были связаны с реальными нарушениями законов, а примерно 200-300 виз аннулированы из-за вопросов, связанных с терроризмом, в частности оказание поддержки определенным террористическим организациям или государствам-спонсорам терроризма.

Как отмечает АР, подавляющее большинство иностранцев, которые намерены приехать в США, нуждаются в визе, особенно те, кто хочет учиться или работать в течение длительного времени.

Исключения действуют в рамках Программы безвизового въезда для краткосрочных туристических или бизнес-визитов. К ним относят граждан 40 преимущественно европейских и азиатских стран, которым позволяют находиться в стране до трех месяцев без оформления визы.

Однако в эту программу не входят густонаселенные страны - Китай, Индия, Индонезия, Россия и большинство стран Африки. Их граждане должны подавать заявления и получать визы для поездок в США.