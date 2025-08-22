США перестали делиться разведданными о переговорах между РФ и Украиной, - CBS
Директор нацразведки США Тулси Габбард издала директиву, в которой запретила передавать союзникам Вашингтона информацию о мирных переговорах между РФ и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По словам источников, в меморандуме от 20 июля, подписанном Габбард, предписано не делится информацией с разведывательным альянсом "Пять глаз". Речь идет об альянсе, который был создан после Второй мировой войны и включает пять стран: США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
Чиновники заявили, что директива классифицировала все данные, связанные с нестабильными переговорами о мире между РФ и Украиной - как "NOFORM" (не подлежат распространению за рубежом).
Таким образом, это означает невозможность передачи информации другим странам или иностранным гражданам. Распространяться может только та информация, которая уже публиковалась ранее.
Также меморандум ограничивает распространение материалов, которые касаются мирных переговоров, ведомствами, которые подготовили или предоставили разведданные.
В то же время, документ, судя по всему, не препятствует обмену дипломатическими данными, собранными другими способами (не разведкой США), а также не запрещает обмениваться военной оперативной информацией, не связанной с переговорами. Среди таких - сведения, которыми США делятся с украинскими военными для поддержки оборонительных операций.
"Одной из причин такого рода невыполнения обязательств является ожидание того, что мы и остальные четверо сидим по одну сторону стола, а по другую - какой-то другой противник", - пояснил Стивен Кэш, бывший сотрудник ЦРУ.
Он добавил, что союзникам важно иметь "общую разведывательную картину", чтобы политики и переговорщики "могли координировать свои позиции и заключить максимально выгодные сделки или вести максимально выгодную войну".
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. После, 18 августа, он принял в Белом доме европейских лидеров вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне обсуждалась возможность трехсторонней встречи, между Зеленским, Путиным и Трампом. Однако после всех событий президент США предложил, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без его участия.
На днях украинский лидер заявил, что встреча с Путиным должна быть только на нейтральной территории в Европе - Австрии, Швейцарии, либо в Турции.
После вашингтонского саммита Трамп анонсировал, что начинает работать над двухсторонней встречей Зеленского и Путина. И более того, по его словам глава Кремля якобы готов к переговорам.
Однако вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к двухсторонней встрече, но только, "если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".
Также отметим, что согласно информации в СМИ, Путин в качестве условий завершения войны требует вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей. В обмен он готов заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также вывести войска РФ из небольших районов Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Зеленский на днях сказал, что Украина не готова переступить через ряд красных линий в вопросе потенциального "обмена территориями" с Россией. Также он считает, что на захват Донбасса у противника может уйти еще четыре года.