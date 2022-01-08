США на переговорах с РФ не будут брать обязательств без консультаций с союзниками

США на переговорах с Россией, которые запланированы на 10 января в Женеве, не будут брать на себя никаких обязательств. После встречи пройдут консультации с американскими союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Представители (президента США Джо - ред.) Байдена на переговорах с Россией, которые начнутся завтра, не будут брать на себя никаких твердых обязательств", - написала Джейкобс со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По ее словам, после переговоров с Россией США проведут консультации с союзниками. При этом американская сторона готова изучить взаимные ограничения на использование стратегических бомбардировщиков и наземные учения.