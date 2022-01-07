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США могут обсудить с Россией сокращение присутствия и учений в Восточной Европе, - NBC

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Вашингтон, Пятница 07 января 2022 19:42
США могут обсудить с Россией сокращение присутствия и учений в Восточной Европе, - NBC Фото: США могут обсудить с РФ сокращение военного присутствия в Европе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена готовит список предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди этих предложений сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.

Как рассказали телеканалу действующий чиновник администрации США и два бывших сотрудника национальной безопасности, на предстоящих переговорах могут обсудить масштабы военных учений, которые проводят США и Россия, а также количество американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше. Однако в ответ на это Россия должна забрать свои "Искандеры" из Калининградской области.

"Администрация составляет список вариантов смены позиций силы в Европе для обсуждения с Россией на переговорах", - сказал представитель администрации Байдена.

Однако обсуждать такие шаги США готовы лишь в случае, если Россия также пожелает обсудить сокращение своего присутствия в регионе.

Американские чиновники считают, что для любого изменения военного присутствия США в Европе Россия должна будет принять взаимные, равноценные шаги для сокращения своих сил, а отвода российских войск из Украины будет недостаточно.

Напомним, 10 января в Женеве состоятся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.

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