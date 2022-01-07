США могут обсудить с Россией сокращение присутствия и учений в Восточной Европе, - NBC
Администрация президента США Джо Байдена готовит список предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди этих предложений сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.
Как рассказали телеканалу действующий чиновник администрации США и два бывших сотрудника национальной безопасности, на предстоящих переговорах могут обсудить масштабы военных учений, которые проводят США и Россия, а также количество американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше. Однако в ответ на это Россия должна забрать свои "Искандеры" из Калининградской области.
"Администрация составляет список вариантов смены позиций силы в Европе для обсуждения с Россией на переговорах", - сказал представитель администрации Байдена.
Однако обсуждать такие шаги США готовы лишь в случае, если Россия также пожелает обсудить сокращение своего присутствия в регионе.
Американские чиновники считают, что для любого изменения военного присутствия США в Европе Россия должна будет принять взаимные, равноценные шаги для сокращения своих сил, а отвода российских войск из Украины будет недостаточно.
Напомним, 10 января в Женеве состоятся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.