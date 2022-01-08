ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США на переговорах з РФ не братимуть зобов'язань без консультацій з союзниками

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 08 січня 2022 21:33
США на переговорах з РФ не братимуть зобов'язань без консультацій з союзниками Фото: США на переговорах з Росією не братимуть зобов'язань без консультацій з союзниками (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США на переговорах з Росією, які заплановані на 10 січня у Женеві, не братимуть на себе жодних зобов'язань. Після зустрічі пройдуть консультації з американськими союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"Представники (президента США Джо - ред.) Байдена на переговорах з Росією, які почнуться завтра, не братимуть на себе ніяких твердих зобов'язань", - написала Джейкобс з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

За її словами, після переговорів з Росією США проведуть консультації з союзниками. При цьому американська сторона готова вивчити взаємні обмеження на використання стратегічних бомбардувальників і наземні навчання.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбудуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.

Зазначимо, раніше представник Пентагону Джон Кірбі спростував заяви про можливість скорочення військ США в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані