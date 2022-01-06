Раскрыт состав делегации США на переговорах с Россией. Ее возглавит заместитель Блинкена
Государственный департамент США рассказал, кто будет участвовать в переговорах с Россией в Женеве 10 января по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление Госдепа США.
Вместе с Шерман участие в переговорах в Женеве примут:
- заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс;
- заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Крис Робинсон;
- заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер;
- генерал-лейтенант Джеймс Мингус.
Их также будет сопровождать межведомственная делегация Госдепа, Совета национальной безопасности, Министерства обороны и Объединенного штаба США.
После этого Шерман поедет в Брюссель для консультаций с руководством НАТО, союзниками по НАТО и должностными лицами ЕС по ситуации вокруг Украины.
Уже 12 января Шерман возглавит американскую делегацию на заседании Совета НАТО-Россия.
Напомним, ранее в Белом доме назвали темы, которые хотят обсудить на переговорах с Россией.