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Раскрыт состав делегации США на переговорах с Россией. Ее возглавит заместитель Блинкена

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Вашингтон, Четверг 06 января 2022 19:21
Раскрыт состав делегации США на переговорах с Россией. Ее возглавит заместитель Блинкена Фото: Венди Шерман, заместитель госсекретаря США (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный департамент США рассказал, кто будет участвовать в переговорах с Россией в Женеве 10 января по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление Госдепа США.

Вместе с Шерман участие в переговорах в Женеве примут:

  • заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс;
  • заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Крис Робинсон;
  • заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер;
  • генерал-лейтенант Джеймс Мингус.

Их также будет сопровождать межведомственная делегация Госдепа, Совета национальной безопасности, Министерства обороны и Объединенного штаба США.

После этого Шерман поедет в Брюссель для консультаций с руководством НАТО, союзниками по НАТО и должностными лицами ЕС по ситуации вокруг Украины.

Уже 12 января Шерман возглавит американскую делегацию на заседании Совета НАТО-Россия.

Напомним, ранее в Белом доме назвали темы, которые хотят обсудить на переговорах с Россией.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Женева
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