США не планируют сокращать войска в Европе, - Пентагон

США не рассматривают возможность сокращения своих войск в Европе или смену позиции по этому вопросу. Также Вашингтон не планирует менять численность своих военных в странах Балтии и Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби .

По его словам, опубликованная накануне переговоров с РФ телеканалом NBC информация о возможном сокращении американских войск в Европе не соответствует действительности.

"Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу", - написал в Twitter Кирби.

Он добавил, что США не планируют менять численность своих сил в прибалтийских странах и Польше.