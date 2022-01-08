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США не планируют сокращать войска в Европе, - Пентагон

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Вашингтон, Суббота 08 января 2022 19:49
США не планируют сокращать войска в Европе, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не рассматривают возможность сокращения своих войск в Европе или смену позиции по этому вопросу. Также Вашингтон не планирует менять численность своих военных в странах Балтии и Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, опубликованная накануне переговоров с РФ телеканалом NBC информация о возможном сокращении американских войск в Европе не соответствует действительности.

"Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу", - написал в Twitter Кирби.

Он добавил, что США не планируют менять численность своих сил в прибалтийских странах и Польше.

Напомним, вчера телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о подготовке предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.

Отметим, сегодня Washington post пишет о возможном выводе из Европы американских ракет.

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