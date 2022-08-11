"Не девять, а больше демилитаризованных самолетов": ВСУ показали снимки аэродрома до и после взрывов в Крыму
Вооруженные силы Украины показали спутниковые снимки с аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму после взрывов 9 августа. Военные предложили посчитать количество уничтоженных российских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.
Наши воины отметили, что фото были сделаны "до и после "внештатной ситуации".
"Как видим там не девять, а значительно больше демилитаризованных российских самолетов", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.
Украинские военные предложили посчитать, сколько авиатехники потеряли россияне на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму в результате взрывов 9 августа.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки прогремели мощные взрывы на российской авиабазе.
К слову, в традиционной сводке относительно потерь российских войск с начала полномасштабной войны в Генштабе сообщили, что РФ потеряла за сутки 9 своих самолетов.
Все подробности об инциденте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.