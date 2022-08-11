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"Не девять, а больше демилитаризованных самолетов": ВСУ показали снимки аэродрома до и после взрывов в Крыму

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Четверг 11 августа 2022 02:03
"Не девять, а больше демилитаризованных самолетов": ВСУ показали снимки аэродрома до и после взрывов в Крыму Фото: Взрывы на аэродроме в Крыму (t_me_chp_crimea)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины показали спутниковые снимки с аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму после взрывов 9 августа. Военные предложили посчитать количество уничтоженных российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Наши воины отметили, что фото были сделаны "до и после "внештатной ситуации".

"Как видим там не девять, а значительно больше демилитаризованных российских самолетов", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Украинские военные предложили посчитать, сколько авиатехники потеряли россияне на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму в результате взрывов 9 августа.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки прогремели мощные взрывы на российской авиабазе.

К слову, в традиционной сводке относительно потерь российских войск с начала полномасштабной войны в Генштабе сообщили, что РФ потеряла за сутки 9 своих самолетов.

Все подробности об инциденте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.

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