США не передавали Україні зброю, що здатна завдати удар по аеродрому в Криму, - журналіст

США не передавали Україні зброю, яка могла вразити авіабазу росіян у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Голосу Америки Михайла Комадовського у Twitter .

"Високопоставлені військові США підтвердили, що США не передавали Україні зброю, що здатну завдати удар по аеродрому Саки в Криму", - написав він.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи на російському аеродромі у Новофедорівці.

У ЗСУ заявляють, що РФ втратила більше 9 своїх літаків через вибухи у Криму.

Міноборони Британії зазначає, що під час вибухів були знищені або серйозно пошкоджені щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільових літаки Су-30 FLANKER H.

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