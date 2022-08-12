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Мощности морской авиации РФ упали после взрывов на аэродроме в Крыму, - разведка Британии

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Крым, Пятница 12 августа 2022 08:48
Мощности морской авиации РФ упали после взрывов на аэродроме в Крыму, - разведка Британии Фото: мощности морской авиации РФ упали после взрывов на аэродроме в Крыму (twitter.com)
Автор: Мария Кучерявец

Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" привели к падению мощностей морской авиации РФ. Теперь российская сторона не считает оккупированный Крым своим "безопасным тылом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым уже не воспринимается как безопасный тыл", - говорится в сводке.

Как пишет британская разведка, хотя изначальная причина взрывов на Сакском военном аэродроме не известна, но большие грибовидные облака, запечатленные на видео очевидцев, могут утверждать результатом детонации четырех незакрытых складов боеприпасов.

"По меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H были, вероятно, уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов. Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации несмотря на разгром", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных в России для ведения войны, но в основном Саки использовались как база для авиации Черноморского флота России.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Напомним, 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающих налеты на материковую Украину.

Следующий день в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму, при этом ответственности за эти удары украинская сторона на себя не брала, к тому же оккупанты сами заявляют о так называемой "детонации" и называют различные противоречивые причины взрывов.

Между тем в СNN называли удар по базе в Саках самой большой потерей росавиации со времен Второй мировой войны.

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