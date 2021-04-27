США передали Минобороны Украины помощь на почти 8 млн долларов

Об этом сообщили в посольстве США в Украине .

Полученную помощь направят на совершенствование управления и связи, а также запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.

Помощь передана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более 2 млрд долларов, предоставленных с 2014 года.

Фото: передача помощи США (facebook.com/usdos.ukraine)