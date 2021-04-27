США передали Минобороны Украины помощь на почти 8 млн долларов
Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку Вооруженных сил Украины. Министерству обороны Украины оказали помощь на 7,85 млн долларов.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
Полученную помощь направят на совершенствование управления и связи, а также запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.
Помощь передана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более 2 млрд долларов, предоставленных с 2014 года.
Фото: передача помощи США (facebook.com/usdos.ukraine)
Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долларов, включая летальное оружие.
Как писало РБК-Украина, в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжат работу по оказанию Украине помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты, включая летальное оружие.