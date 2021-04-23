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США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии, - Госдеп

Новина українською → Вашингтон, Пятница 23 апреля 2021 03:54
США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии, - Госдеп Фото: Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие. США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией на Донбассе.

Об этом в четверг заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Прайс заметил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.

В среду Дмитрий Кулеба отметил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке Запада перед лицом российской угрозы и агрессивных действий Москвы.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем.

Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали "красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ. Среди них - вмешательство во внутренние дела Москвы, включая выборы и оскорбления.

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