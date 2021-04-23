США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии, - Госдеп

Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие . США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией на Донбассе.

Об этом в четверг заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента .

Прайс заметил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.

В среду Дмитрий Кулеба отметил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке Запада перед лицом российской угрозы и агрессивных действий Москвы.