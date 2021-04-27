США передали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів

Про це повідомили у посольстві США в Україні .

Допомога передана в рамках безпекової допомоги США Україні на загальну суму понад 2 млрд доларів, наданої з 2014 року.

Отриману допомогу спрямують на вдосконалення управління і зв'язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження.

Раніше повідомлялося, що Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.

Як писало РБК-Україна, у Держдепі заявили, що Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю.