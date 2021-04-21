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Поддержанный в Сенате законопроект увеличивает ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 22:59
Поддержанный в Сенате законопроект увеличивает ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов Фото: посол США в Украине Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долларов, включительно с летальным оружием.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Она отметила, что теперь Украина ожидает скорое принятие законопроекта Конгрессом США.

"Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму", - считает Маркарова.

Напомним, сегодня Комитет Сената США поддержал законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и в Палате Представителей и подписан президентом.

РБК-Украина писало, что в Госдеп США заявили, что Штаты продолжат работу над предоставлением Украине военной помощи в сфере безопасности. Это включает летальные оборонительные системы.

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