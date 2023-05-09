США передали Кіпру частину інформації про людей, які намагалися обійти санкції проти РФ

Найближчим періодом очікуються ще два пакети інформації. Перший пакет уже було передано до прокуратури країни.

"Вчора ми отримали першу інформацію від американської сторони, перший пакет інформації, які пройдуть ще два найближчим часом", - сказав Христодулідіс.

Він додав, що сьогодні вранці вже розмовляв з генеральним прокурором країни з цього питання і зазначив, що вся інформація, яку Кіпр отримав учора, буде спрямована на те, щоб відповідна обробка компетентними органами республіки могла вже розпочатися.

"Дуже важливо, щоб ми підійшли до цього питання з відповідною серйозністю, зробили все можливе, щоб ніхто не дозволив нікому заплямувати ім'я країни", - додав президент Кіпру.