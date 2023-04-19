Кіпр створить спеціальний підрозділ для забезпечення дотримання санкцій проти РФ

Президента Кіпру Нікоса Христодулідіса було поінформовано про процедури створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду Кіпру Константиноса Летимпіотіса, яку приводить RIKnews.

"Христодулідіс запросив дорожню карту з діями, які необхідно вжити щодо британських та американських санкцій проти фізичних та юридичних осіб на Кіпрі", - йдеться у заяві.

Летимпіотіс заявив, що президент Христодулідіс повторив чіткий сигнал про те, що довіра до Кіпру має бути збережена і ніякі відхилення від санкцій Європейського союзу неприпустимі.

Він додав, що всі відомства держави в координації зв'язалися на політичному рівні зі своїми колегами в Британії та Сполучених Штатах Америки, щоб знайти найшвидші та найефективніші канали надання інформації та направлення її до юридичних служб.

"Банківські установи розпочали заморожування рахунків фізичних та юридичних осіб, включених до списків санкцій США та Британії", - додав представник уряду Кіпру.