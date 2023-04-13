Кіпр розслідує, як його громадяни опинилися під санкціями США та Британії за співпрацю з РФ

Влада Кіпру розслідує, як кілька його громадян опинилися в санкційних списках США і Великої Британії за ймовірну співпрацю з росіянами, які потрапили під санкції.

Про це заявив прес-секретар уряду Кіпру Константінос Летімбіотіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Напередодні кіпрські юридичні та фізичні особи були занесені до британських і американських санкційних списків як такі, що сприяють діловим операціям осіб, які вже перебувають під санкціями.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс скликав сьогодні зустріч із найближчими помічниками з цього питання.

"Під час зустрічі обговорювали події, відбувся обмін думками, і було ухвалено рішення... розслідувати інформацію, яка призвела до введення санкцій", - заявив він.

Кіпр, де працюють багато компаній з російськими інтересами, дотримується санкцій Європейського союзу проти Росії, введених у зв'язку з її вторгненням в Україну.

У середу Велика Британія заявила, що санкції були введені проти двох осіб, яких вона звинуватила в тому, що вони були "фінансовими посередниками" російських бізнесменів Романа Абрамовича і Алішера Усманова. Ними виявилися кіпріоти Дімітріс Іоаннідіс, який керує бухгалтерською фірмою, і Христодулос Васіліадіс, який займається юридичною практикою.

Василіадіс також був занесений до оновленого санкційного списку США. Кіпрський адвокат заперечує будь-які дії, які могли б послужити підставою для введення будь-яких санкцій.

"Ми не пропонували послуги або допомогу будь-якій особі, включеній у відповідні санкційні списки, в порушення цих санкцій. Навпаки, ми виконували і продовжуємо виконувати все, що передбачено, хай би що це спричинило", - ідеться в заяві Васіліадіса.