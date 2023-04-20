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Кіпрські банки можуть закрити понад 4000 рахунків росіян через санкції, - Cyprus Mail

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Кіпр, Четвер 20 квітня 2023 19:53
Кіпрські банки можуть закрити понад 4000 рахунків росіян через санкції, - Cyprus Mail Фото: Прапор Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців на тлі нових санкцій проти Росії. Вони зачіпають також кіпрських фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

"Банк Кіпру відправив 6000 листів російським клієнтам із проханням підтвердити, що вони постійно проживають на Кіпрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому повідомленні йдеться, що 4000 російських клієнтів банку, які не проживають постійно на Кіпрі, отримали повідомлення про те, що їхні рахунки будуть закриті. Місцеві банки намагалися дотримуватися санкцій, оголошених США та Великобританією минулого тижня, а ЄС незабаром наслідуватиме їх приклад і запровадить подібні обмеження.

Cyprus Mail пише, що кіпрські банки повністю дотримуються санкцій, незважаючи на те, що не зобов'язані робити це згідно із законом, як з погляду санкцій, введених Сполученими Штатами, так і санкцій, введених Британією. Весь банківський сектор Кіпру постраждав від новітньої хвилі санкцій, запроваджених проти російських громадян.

Керуючий Центрального банку Кіпру Костянтинос Геродоту сказав, що за останні кілька років 43 тисячі підставних компаній, що працюють на Кіпрі, були зачинені.

Влада Кіпру розслідує, як кілька його громадян опинилися в санкційних списках США і Великої Британії за ймовірну співпрацю з росіянами, які потрапили під санкції.

Президента Кіпру Нікоса Христодулідіса було поінформовано про процедури створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти РФ.

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