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США передали Кипру часть информации о людях, пытавшихся обойти санкции против РФ

Фото: Президент Кипра Никос Христодолидис (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Кипра получили первый пакет информации из США по поводу физических и юридических лиц, которых Вашингтон обвинил в уклонении от санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Кипра Никоса Христодулидиса, приводимое Euronews.

В ближайший период ожидаются еще два пакета информации. Первый пакет уже был передан в прокуратуру страны.

"Вчера мы получили первую информацию от американской стороны, первый пакет информации, которые пройдут еще в ближайшее время", - сказал Христодолидис.

Он добавил, что сегодня утром уже разговаривал с генеральным прокурором страны по этому вопросу и отметил, что вся информация, полученная вчера Кипром, будет направлена на то, чтобы соответствующая обработка компетентными органами республики могла уже начаться.

"Очень важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с соответствующей серьезностью, сделали все возможное, чтобы никто не позволил никому запятнать имя страны", - добавил президент Кипра.

Власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за вероятное сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.

Президент Кипра Никос Христосулидис был проинформирован о процедурах создания национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ.

Более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев на фоне новых санкций против России. Они затрагивают также кипрские физические и юридические лица.

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