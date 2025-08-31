UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США передали Херсонській області генератори майже на 1 млн доларів

Ілюстративне фото: генератори стануть у пригоді під час атак інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Американські партнери передали Херсонській області три потужні генератори, вартість яких становить близько 1 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, два з отриманих генераторів працюватимуть на забезпечення опаленням жителів області, а ще один - на безперебійну роботу лікарні. 

"Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору", - написав очільник ОВА..

 

Також він подякував американським партнерам за підтримку, а саме відомому в США бізнесмену Говарду Баффету та Global Empowerment Mission.

Обстріл Херсонської області

Нагадаємо, що в Херсонській області дуже часто оголошують тривогу у зв'язку з активністю ворога. Зокрема, війська РФ систематично атакують цивільну інфраструктуру, транспорт і не тільки, особливо в прифронтових районах регіону. Внаслідок атак виникають пошкодження, а також час від часу можуть відбуватися перебої з постачанням жителям світла і не тільки, якщо ворог б'є по енергетиці.

Нещодавно ми писали, що 26 серпня російські дрони атакували трасу Херсон-Миколаїв. Зокрема, ворог скинув вибухівку на автомобіль між селами Клапая та Чорнобаївка. Постраждали медики, які перебували в транспорті.

Також ми інформували, що внаслідок атаки по Чорнобаївці, 19 серпня, постраждав 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Дитина отримала контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Ще ми інформували, що на початку серпня ворог обстріляв автобус під Херсоном - постраждали правоохоронці. Тоді двоє цивільних загинули, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонгенераторВійна в Україні