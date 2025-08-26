Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: водіїв попередили про небезпеку

Уздовж траси Херсон-Миколаїв спостерігається висока активність російських дронів. Жителів закликали не пересуватися цим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами Прокудіна, з учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - застеріг він.

Голова ОВА нагадав, що про активність російських безпілотників оперативно повідомляють в телеграм-каналі “Радар Херсон”.

Як додали в пресслужбі Херсонської ОВА, сьогодні зранку російські війська атакували автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.

У результаті удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо відомо, що вони зазнали вибухових травм.

Обидва потерпілі самостійно дісталися лікарні, де їм надають необхідну допомогу.