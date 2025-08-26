Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: водіїв попередили про небезпеку
Уздовж траси Херсон-Миколаїв спостерігається висока активність російських дронів. Жителів закликали не пересуватися цим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За словами Прокудіна, з учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.
"Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - застеріг він.
Голова ОВА нагадав, що про активність російських безпілотників оперативно повідомляють в телеграм-каналі “Радар Херсон”.
Як додали в пресслужбі Херсонської ОВА, сьогодні зранку російські війська атакували автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.
У результаті удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо відомо, що вони зазнали вибухових травм.
Обидва потерпілі самостійно дісталися лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
Обстріли Херсона та області
Війська РФ систематично використовують дрони для ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту, особливо в прифронтових районах Херсонської області.
Так, нещодавно загарбники атакували з безпілотника цивільний автомобіль, що їхав по трасі у Бериславському районі. Внаслідок вибуху загинули дві людини.
Крім того, ворог скинув вибухівку на пасажирський автобус. Тоді поранення отримали п'ятеро людей.
Також російська армія атакувала дроном карету швидкої допомоги у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали медик та водій.