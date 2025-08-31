США передали Херсонской области генераторы почти на 1 млн долларов

По его словам, два из полученных генераторов будут работать на обеспечение отоплением жителей области, а еще один - на бесперебойную работу больницы.

"Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора", - написал глава ОГА.

Также он поблагодарил американских партнеров за поддержку, а именно известного в США бизнесмена Говарда Баффета и Global Empowerment Mission.