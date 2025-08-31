RU

США передали Херсонской области генераторы почти на 1 млн долларов

Иллюстративное фото: генераторы пригодятся во время атак инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Американские партнеры передали Херсонской области три мощных генератора, стоимость которых составляет около 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, два из полученных генераторов будут работать на обеспечение отоплением жителей области, а еще один - на бесперебойную работу больницы.

"Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора", - написал глава ОГА.

 

Также он поблагодарил американских партнеров за поддержку, а именно известного в США бизнесмена Говарда Баффета и Global Empowerment Mission.

Обстрел Херсонской области

Напомним, что в Херсонской области очень часто объявляют тревогу в связи с активностью врага. В частности, войска РФ систематически атакуют гражданскую инфраструктуру, транспорт и не только, особенно в прифронтовых районах региона. Вследствие атак возникают повреждения, а также время от времени могут происходить перебои с поставкой жителям света и не только, если враг бьет по энергетике.

Недавно мы писали, что 26 августа российские дроны атаковали трассу Херсон-Николаев. В частности, враг сбросил взрывчатку на автомобиль между селами Клапая и Чернобаевка. Пострадали медики, которые находились в транспорте.

Также мы информировали, что в результате атаки по Чернобаевке, 19 августа, пострадал 11-летний мальчик, который шел по улице. Ребенок получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывное и закрытую черепно-мозговую травму.

Еще мы информировали, что в начале августа враг обстрелял автобус под Херсоном - пострадали правоохранители. Тогда двое гражданских погибли, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

