Російський артобстріл у Чорнобаївці: під удар потрапив 11-річний хлопчик

Вівторок 19 серпня 2025 13:23
Російський артобстріл у Чорнобаївці: під удар потрапив 11-річний хлопчик Фото: Окупанти поцілили у забудову Чорнобаївки, дитина отримала тяжкі травми (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ обстріляла житлову забудову на Херсонщині. Під удар потрапила дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Близько 10:00 у Чорнобаївці російські війська обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею.

Дитина отримала контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Першу допомогу надали сусіди, а згодом бригада екстреної медичної допомоги доставила хлопчика до лікарні.

Наразі постраждалий перебуває під надійним наглядом медиків.

Удар по автобусу

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські окупанти вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків, а ще 16 людей отримали поранення.

Серед постраждалих були троє правоохоронців, оскільки вони потрапили під повторний удар ворога. Як писало РБК-Україна, під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

Війна в Україні
