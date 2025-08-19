Російський артобстріл у Чорнобаївці: під удар потрапив 11-річний хлопчик

РФ обстріляла житлову забудову на Херсонщині. Під удар потрапила дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Близько 10:00 у Чорнобаївці російські війська обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею.

Удар по автобусу

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські окупанти вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків, а ще 16 людей отримали поранення.

Серед постраждалих були троє правоохоронців, оскільки вони потрапили під повторний удар ворога. Як писало РБК-Україна, під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.