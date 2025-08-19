Російський артобстріл у Чорнобаївці: під удар потрапив 11-річний хлопчик
РФ обстріляла житлову забудову на Херсонщині. Під удар потрапила дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Близько 10:00 у Чорнобаївці російські війська обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею.
Дитина отримала контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.
Першу допомогу надали сусіди, а згодом бригада екстреної медичної допомоги доставила хлопчика до лікарні.
Наразі постраждалий перебуває під надійним наглядом медиків.
Удар по автобусу
Нагадаємо, зранку 9 серпня російські окупанти вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків, а ще 16 людей отримали поранення.
Серед постраждалих були троє правоохоронців, оскільки вони потрапили під повторний удар ворога. Як писало РБК-Україна, під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.