США перебросили в Японию установки HIMARS с дальнобойными ракетами
Соединенные Штаты намерены оставить широкий перечень вооружения в Японии по итогу завершившихся учений и использовать их для совместных тренингов с союзниками по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн отметил, что США не спешат выводить ракетные установки и другое оборудование с баз японской армии на берегу Восточно-Китайского моря даже после того, как совместные учения закончились.
"Некоторое оборудование мы просто оставим здесь, до следующих совместных учений", - отметил Флинн во время посещения базы Сухопутных сил самообороны Японии на острове Амами-Осима.
До конца 2022 года на островах запланировано еще несколько совместных учений. В Японии останутся ракетные системы HIMARS с дальнобойными ракетами, противоракетные радары и пр.
Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.
Также мы писали, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.
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