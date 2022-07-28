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Япония требует от РФ не проводить военные учения в районе Курильских островов

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Токио, Четверг 28 июля 2022 14:34
Япония требует от РФ не проводить военные учения в районе Курильских островов Фото: Япония требует от РФ не проводить военные учения в районе Курильских островов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов, которые считаются спорной территорией, для проведения военных учений. Москва же планирует их провести на Дальнем Востоке страны с конца августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замгенсекретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки, которого цитирует Reuters.

"Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", - сказал Исодзаки.

Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны.

Напомним, в марте этого года стало известно, что российская армия начала артиллерийские учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военных. Также в учениях были привлечены сотни единиц техники.

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