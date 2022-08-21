Япония намерена развернуть на островах крылатые ракеты для противодействия Китаю, - СМИ

Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri .

Неназванные источники в правительстве отмечают, что крылатые ракеты класса "воздух-земля" и "земля-земля" будут развернуты в основном вокруг южных островов Нансей. Предполагается, что ракеты будут способны достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Ранее Токио воздерживался от развертывания ракет большой дальности, не желая иметь в своем арсенале вооружение, которое может поражать цели на чужой территории.

Правительство Японии задумалось об развертывании на южных островах ракет большой дальности после того, как Пекин в ходе своих учений запустил ракеты вблизи Тайваня и часть из них упали в исключительной экономической зоне Японии.