США перекинули до Японії установки HIMARS з далекобійними ракетами

Сполучені Штати мають намір залишити широкий перелік озброєння в Японії за підсумком навчань, що завершилися, і використовувати їх для спільних тренінгів з союзниками по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Командувач vухопутними військами США на Тихому океані генерал Чарльз Флінн зазначив, що США не поспішають виводити ракетні установки та інше обладнання з баз японської армії на березі Східно-Китайського моря навіть після того, як спільні навчання закінчилися.

"Деяке обладнання ми просто залишимо тут, до наступних спільних навчань", - зазначив Флінн під час відвідування бази сухопутних сил самооборони Японії на острові Амамі-Осіма.

До кінця 2022 року на островах заплановано ще кілька спільних навчань. В Японії залишаться ракетні системи HIMARS з далекобійними ракетами, протиракетні радари та ін.