США перекинули до Японії установки HIMARS з далекобійними ракетами
Сполучені Штати мають намір залишити широкий перелік озброєння в Японії за підсумком навчань, що завершилися, і використовувати їх для спільних тренінгів з союзниками по НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Командувач vухопутними військами США на Тихому океані генерал Чарльз Флінн зазначив, що США не поспішають виводити ракетні установки та інше обладнання з баз японської армії на березі Східно-Китайського моря навіть після того, як спільні навчання закінчилися.
"Деяке обладнання ми просто залишимо тут, до наступних спільних навчань", - зазначив Флінн під час відвідування бази сухопутних сил самооборони Японії на острові Амамі-Осіма.
До кінця 2022 року на островах заплановано ще кілька спільних навчань. В Японії залишаться ракетні системи HIMARS з далекобійними ракетами, протиракетні радари та ін.
Раніше стало відомо, що Японія розглядає можливість розміщення тисячі крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак з боку Китаю.
Також ми писали, що Японія закликала Росію виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань, які вважаються спірною територією.
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