США об отводе российских войск от границ Украины: наблюдаем за ситуацией

США знают о заявлении России отвести войска от границ Украины и следят за ситуацией. От российских властей ждут конкретных действий в этом вопросе.

"Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что российским властям дали понять, что они должны воздержаться от эскалационных действий на границе с Украиной, остановить усиление военного присутствия в оккупированном Крыму и перестать блокировать судоходство в части Черного моря.

Прайс добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине для защиты от российской агрессии, в том числе путем поставок "оборонительных летательных вооружений". При этом он не стал раскрывать конкретных деталей возможных будущих поставок.