США об отводе российских войск от границ Украины: наблюдаем за ситуацией

США знают о заявлении России отвести войска от границ Украины и следят за ситуацией. От российских властей ждут конкретных действий в этом вопросе.
Об этом сообщил пресс-секретарь Нед Прайс Госдепартамента США в ходе очередного брифинга.
"Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал Прайс.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что российским властям дали понять, что они должны воздержаться от эскалационных действий на границе с Украиной, остановить усиление военного присутствия в оккупированном Крыму и перестать блокировать судоходство в части Черного моря.
Прайс добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине для защиты от российской агрессии, в том числе путем поставок "оборонительных летательных вооружений". При этом он не стал раскрывать конкретных деталей возможных будущих поставок.
Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.
Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".
Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.
Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.