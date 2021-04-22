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МИД Украины об отводе российских войск от украинских границ: мониторим ситуацию

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 16:35
МИД Украины об отводе российских войск от украинских границ: мониторим ситуацию Фото: в МИД Украины заявили, что следят за ситуацией по отводу войск РФ от границ Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Россия с 23 апреля начнет отвод своих войск от украинских границ. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку "все поставленные цели были выполнены".

Он поручил с 23 апреля начать отвод войск в пункты постоянной дислокации.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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