США про відведення російських військ від кордонів України: спостерігаємо за ситуацією

США знають про заяву Росії відвести війська від кордонів України і стежать за ситуацією. Від російської влади чекають конкретних дій в цьому питанні.

"Ми чули оголошення Росії, що вона почне відведення військ від кордонів України. Ми чули слова, будемо чекати справ. Ми будемо уважно спостерігати за ситуацією", - сказав Прайс.

Представник Держдепартаменту наголосив, що російській владі дали зрозуміти, що вони повинні утриматися від ескалаціонних дій на кордоні з Україною, зупинити посилення військової присутності в окупованому Криму і перестати блокувати судноплавство в частині Чорного моря.

Прайс додав, що США продовжать надавати допомогу Україні для захисту від російської агресії, в тому числі шляхом поставок "оборонних літальних озброєнь". При цьому він не став розкривати конкретних деталей можливих майбутніх поставок.