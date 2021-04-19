Боррель: Россия стянула к границам Украины 150 000 военных

Россия стянула к украинским границам около 150 000 военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ.

Об этом по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-участниц ЕС заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, передает Euronews .

По его словам, Россия размещает на границе все виды подразделений, включая госпитали. В то же время он подчеркнул, что не может сказать откуда взялась цифра в 150 000 военнослужащих.

"Это самое крупное военное развертывание российской армии у границ Украины. Понятно, что это вызывает беспокойство. Когда вы размещаете много войск, то тут или там может появиться искра", - добавил Боррель.