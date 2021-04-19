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Боррель: Россия стянула к границам Украины 150 000 военных

Новина українською → Брюссель, Понедельник 19 апреля 2021 17:54
Боррель: Россия стянула к границам Украины 150 000 военных Фото: глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия стянула к украинским границам около 150 000 военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ.

Об этом по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-участниц ЕС заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, передает Euronews.

По его словам, Россия размещает на границе все виды подразделений, включая госпитали. В то же время он подчеркнул, что не может сказать откуда взялась цифра в 150 000 военнослужащих.

"Это самое крупное военное развертывание российской армии у границ Украины. Понятно, что это вызывает беспокойство. Когда вы размещаете много войск, то тут или там может появиться искра", - добавил Боррель.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что Брюссель на сегодня не готовит новые санкции против России из-за концентрации российских войск на границе Украины и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

В от же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нынешняя эскалация на границе является самой большой с 2015 года. Он также подчеркнул, что украинские войска готовы отбивать российскую агрессию в случае вторжения.

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