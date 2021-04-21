ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России объяснили усиление войск на юге страны

Новина українською → Москва, Среда 21 апреля 2021 11:32
В России объяснили усиление войск на юге страны Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Южном военном округе России создали новую военную дивизию на фоне стягивания войск к украинской границе. Она была создана еще в 2020 году.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".

По словам министра, создание дивизии стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.

"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники", - сказал он.

По словам Шойгу, при подготовке органов военного управления используются новые системы управления.

Министр объяснил, что боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Напомним, в РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня.

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация войска Украина
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 12 162 новых заражения
COVID-статистика ухудшается: в Украине 12 162 новых заражения
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"