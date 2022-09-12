США отреагировали на воскресные ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины

Удары по гражданской инфраструктуре были нанесены Россией в ответ на освобождение Украиной захваченных территорий на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что оккупанты хотят уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины.

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру", - написала она.

Напомним, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Всего вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине харьковскую ТЭЦ.

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