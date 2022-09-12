ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США отреагировали на воскресные ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 сентября 2022 02:05
США отреагировали на воскресные ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Удары по гражданской инфраструктуре были нанесены Россией в ответ на освобождение Украиной захваченных территорий на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что оккупанты хотят уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины.

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру", - написала она.

Напомним, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Всего вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине харьковскую ТЭЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный удар
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире