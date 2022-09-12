США відреагували на недільні ракетні удари РФ по інфраструктурі України

Удари по цивільній інфраструктурі були завдані Росією у відповідь на звільнення Україною захоплених територій на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Вона зазначила, що окупанти хочуть знищити найважливішу інфраструктуру України.

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуск ракет з метою знищити найважливішу цивільну інфраструктуру", - написала вона.

Нагадаємо, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Всього ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.