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США останутся союзником Саудовской Аравии, несмотря на убийство Хашкаджи, - Трамп

Новости » Политика    20.11.2018 - 20:39
США останутся союзником Саудовской Аравии, несмотря на убийство Хашкаджи, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп добавил, что Вашингтон не собирается отменять военные контракты с Эр-Риядом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены оставаться союзником Саудовской Аравии, несмотря на возможную причастность саудовского принца к убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Трамп добавил, что Вашингтон не собирается отменять военные контракты с Эр-Риядом

"Если мы глупо отменим эти контракты, Россия и Китай останутся в огромном выигрыше", - заявил он.

Отметим, в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Журналиста ведут в блок Б, где находятся административные помещения посольства, где, согласно записи, происходит ссора Хашкаджи с членами генконсульства, избиение журналиста и пытки. К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, присоединились еще трое. 

В субботу, 17 ноября, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни будет опубликован полный отчет по расследованию убийства саудовского журналиста.

В Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключил окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Новости Украины Джамаль ХашкаджиДональд Трамп
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