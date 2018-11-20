В Турции опубликовали аудиозаписи последних минут жизни Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин

В распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.​ Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haberturk.

Как сообщили источники издания, голос на записи принадлежит Хашкаджи. Днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин. Один из них схватил Хашкаджи за руку, тот пытается оказать сопротивление и говорит: "Оставьте мою руку, что вы делаете? ..".



Журналиста ведут в блок Б, где находятся административные помещения посольства, где, согласно записи, происходит ссора Хашкаджи с членами генконсульства, избиение журналиста и пытки. К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, присоединились еще трое.

Источники в спецслужбах уточнили, что одним из них может быть лидер группы, созданной специально для убийства журналиста, Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана. Другой - консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кто был третьим человеком - пока не известно.​

Отметим, в субботу, 17 ноября, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни будет опубликован полный отчет по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключил окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным.