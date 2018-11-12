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Стали известны последние слова убитого журналиста Хашкаджи

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 02:12
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Глава отдела расследований газеты ознакомился с аудиозаписями последних минут жизни журналиста

Руководитель отдела расследований турецкой газеты Daily Sabah ознакомился с содержанием аудиозаписей последних минут жизни саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Так, по данным телеканала, Хашкаджи просил снять пакет с его головы.

Издание приводит последние слова журналиста: "Я задыхаюсь... Снимите пакет с моей головы, у меня клаустрофобия".

Сообщается также, что в момент смерти на голову Хашкаджи был надет пластиковый пакет и он, вероятно, умер от удушения.

По словам руководителя отдела расследований Daily Sabah, газета в ближайшее время опубликует фотографии инструментов, которые использовались убийцами.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в стамбульском консульстве Саудовской Аравии.

Кроме того, президент Турции Эрдоган призвал Саудовскую Аравию определить убийцу среди отряда из 15 человек, который прибыл в Турцию за несколько дней до убийства Хашкаджи.

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Новости Украины ТурцияСаудовская АравияжурналистыУбийство
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