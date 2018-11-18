В Госдепе заявили, что окончательного вывода о заказчике убийства Хашкаджи нет

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Спецслужбы США продолжают расследование убийства журналиста

В Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключило окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамала Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заявление департамента появилось на фоне сообщений о том, что ЦРУ якобы уже заключило вывод , что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично приказал убить Хашкаджи.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) еще не сделало окончательных выводов о заказчике убийства.

Она отметила, что спецслужбы США продолжают расследование убийства.

"Остаются многочисленные нерешенные вопросы в отношении убийства Хашукджи. Государственный департамент будет и впредь искать все соответствующие факты ", - заявила Нойерт.

Отметим, оценка инцидента работниками ЦРУ была впервые сообщена изданием Washington Post.

Так, Сандерс отказалась отвечать на вопросы журналистов о данной оценке ЦРУ, передавая вопросы в Государственный департамент.

"У него, конечно же, есть уверенность в ЦРУ, но я передам ваш вопрос в Государственный департамент", - заявила Сандерс, отвечая на вопрос о том, есть ли у Трампа уверенность в ЦРУ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным.