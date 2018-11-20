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США залишаться союзником Саудівської Аравії, незважаючи на вбивство Хашкаджі, - Трамп

Новини » Політика    20.11.2018 - 20:39
США залишаться союзником Саудівської Аравії, незважаючи на вбивство Хашкаджі, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп додав, що Вашингтон не збирається скасовувати військові контракти з Ер-Ріядом

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір залишатися союзником Саудівської Аравії, незважаючи на можливу причетність саудівського принца до вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Трамп додав, що Вашингтон не збирається скасовувати військові контракти з Ер-Ріядом

"Якщо ми нерозумно скасуємо ці контракти, Росія і Китай залишаться у величезному виграші", - заявив він.

Відзначимо, в розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Журналіста ведуть в блок Б, де розташовані адміністративні приміщення посольства, де, згідно запису, відбувається сварка Хашкаджі з членами генконсульства, побиття журналіста і тортури. До чотирьох чоловіків, які спочатку зустріли Хашкаджі, приєдналися ще троє.

В суботу, 17 листопада, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні буде опубліковано повний звіт з розслідування вбивства саудівського журналіста.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

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Новини України Джамаль ХашкаджиДональд Трамп
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