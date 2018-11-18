Дело об убийстве Хашкаджи: США опубликуют отчет по расследованию в ближайшие дни

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Американские спецслужбы считают заказчиком убийства Хашкаджи саудовского крон-принца

В субботу, 17 ноября, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни будет опубликован полный отчет по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По словам Трампа, дело Хашкаджи создало "дипломатическую загадку" для него: как наказать Эр-Рияд, но не испортить крепкие связи с союзником на Ближнем Востоке.

"Мы будем иметь очень полный отчет в течение следующих двух дней, вероятно, в понедельник или вторник. Он будет включать имена тех, кто это сделал", - сказал он.

Кроме того, официальный представитель США, который ознакомился с отчетом, анонимно сообщил, что американские спецслужбы считают крон-принца Саудовской Аравии заказчиком убийства обозревателя Washington Post в саудовском консульстве в Турции. Другие, знакомые с отчетом, осторожно указывают на вполне вероятную причастность крон-принца к убийству, но не говорят, какую именно роль он выполнял.

"Правительство Соединенных Штатов настроено на то, чтобы все ответственные за убийство Джамаля Хашкаджи были наказаны", - сказано в сообщении Государственного департамента США.

Однако в правительстве отметили, что в них остается много вопросов без ответов относительно убийства саудовского журналиста Хашкаджи.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключил окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным.