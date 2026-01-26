США опинились під загрозою нового шатдауну через стрілянину в Міннесоті

Демократи, яких очолює лідер меншості в Сенаті Чак Шумер, виступили проти фінансування DHS, зокрема на 10 млрд доларів для Служби імміграції та митного контролю (ICE), у відповідь на останню смертельну стрілянину федеральних агентів у Міннеаполісі.

Заяви та протестні настрої серед законодавців виникли після загибелі 37-річного медбрата Алекса Претті під час операції в Міннеаполісі за участю агентів ІСЕ, що спричинило широкий резонанс і критику політики правопорядку.

Сенатські демократи наголошують, що не підтримають пакет з фінансування уряду, якщо в ньому залишиться бюджет DHS без суттєвих змін та умов контролю. Зокрема, вимоги включають посилення механізмів відповідальності федеральних агентів і обмеження практик, які, на думку опонентів, сприяють зловживанням.

Законопроєкт, що передбачає 64,4 млрд доларів на DHS і інші служби з фінансуванням для ключових міністерств і відомств, потребує щонайменше 60 голосів у Сенаті, щоб подолати планку та пройти схвалення. За нинішнього контролю республіканців у верхній палаті (53 місця) без підтримки демократів ухвалити його буде складно, пише видання.

The Hill нагадує, що нинішня ситуація виникла менш ніж через два місяці після того, як у жовтні США пережили найдовший у своїй історії шатдаун, що тривав 43 дні через бюджетні суперечки та завершився затвердженням тимчасового фінансування до 30 січня 2026 року.

Якщо компроміс щодо фінансування DHS не буде досягнутий до кінця січня, коли нинішні кошти мають закінчитись, частина федеральних установ знову може призупинити роботу, що вплине на їхню діяльність та послуги для громадян.