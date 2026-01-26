США оказались под угрозой нового шатдауна из-за стрельбы в Миннесоте

Демократы, которых возглавляет лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступили против финансирования DHS, в частности на 10 млрд долларов для Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), в ответ на последнюю смертельную стрельбу федеральных агентов в Миннеаполисе.

Заявления и протестные настроения среди законодателей возникли после гибели 37-летнего медбрата Алекса Претти во время операции в Миннеаполисе с участием агентов ICE, что вызвало широкий резонанс и критику политики правопорядка.

Сенатские демократы отмечают, что не поддержат пакет по финансированию правительства, если в нем останется бюджет DHS без существенных изменений и условий контроля. В частности, требования включают усиление механизмов ответственности федеральных агентов и ограничения практик, которые, по мнению оппонентов, способствуют злоупотреблениям.

Законопроект, предусматривающий 64,4 млрд долларов на DHS и другие службы с финансированием для ключевых министерств и ведомств, требует не менее 60 голосов в Сенате, чтобы преодолеть планку и пройти одобрение. При нынешнем контроле республиканцев в верхней палате (53 места) без поддержки демократов принять его будет сложно, пишет издание.

The Hill напоминает, что нынешняя ситуация возникла менее чем через два месяца после того, как в октябре США пережили самый длинный в своей истории шатдаун, который длился 43 дня из-за бюджетных споров и завершился утверждением временного финансирования до 30 января 2026 года.

Если компромисс по финансированию DHS не будет достигнут до конца января, когда нынешние средства должны закончиться, часть федеральных учреждений снова может приостановить работу, что повлияет на их деятельность и услуги для граждан.