Стрільба ICE у Міннесоті: агенти могли вбити чоловіка з телефоном, а не пістолетом, - NYT

Нове відео з місця стрілянини федеральних імміграційних агентів у Міннеаполісі суперечить офіційним даним ICE про те, що чоловік підійшов до співробітників зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На кадрах, перевірених виданням, видно, що 37-річний Алекс Джеффрі Претті не тримав у руках пістолет, а тримав мобільний телефон, коли агенти затримали його і повалили на землю.

Відео показує, як Претті стоїть на вулиці і знімає події на телефон, не проявляючи агресії щодо силовиків. Один з агентів навіть розпилює перцевий балончик у його бік і в бік інших протестувальників.

Потім федеральні агенти повалили Претті на землю, після чого пролунали постріли. На кадрах видно, що зброя, яка нібито належала Претті, опинилася в одного зі співробітників тільки після того, як він уже був притиснутий до тротуару.

Раніше представники Міністерства внутрішньої безпеки США стверджували, що чоловік попрямував до агентів із пістолетом і цим становив загрозу, проте аналіз відео поставив під сумнів цю версію і викликав хвилю критики і протестів, а також вимоги провести незалежне розслідування.

Загиблий був описаний ЗМІ як медичний працівник, який не мав кримінального минулого. Після публікації відео в соціальних мережах багато користувачів зазначали, що кадри не підтверджують тверджень влади про те, що Претті погрожував агентам зброєю, і підкреслювали, що він міг просто документувати дії силовиків.