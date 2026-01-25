Вбивство в Міннесоті: влада подала до суду на адміністрацію Трампа

Офіс окружного прокурора округу Геннепін та Бюро кримінальних розслідувань штату Міннесота подали до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб запобігти фальсифікації та знищенні доказів у смертельному пострілі в Алекса Претті агентом ICE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У тексті позову йдеться, що представники федеральних служб та ті, хто діяв за їхнім наказом чи під їхньою юрисдикцією, вилучили матеріали з місця інциденту, чим перешкодили місцевим слідчим оглянути місце злочину.

Позов супроводжено клопотанням про тимчасову заборонну ухвалу, що було подано в суботу ввечері до Окружного суду США у Міннеаполісі. Відповідачами у справі зазначено Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), Службу імміграції та митного контролю (ICE), Митну та прикордонну службу США, а також генеральну прокурорку США Пем Бонді. Подання здійснено за участі генерального прокурора штату.

"Наш офіс має юрисдикцію для перевірки цієї справи щодо потенційної кримінальної поведінки з боку федеральних агентів, і ми це зробимо", - сказала окружна прокурорка округу Геннепін Мері Моріарті.

Вона додала, що позов є "лише одним із багатьох заходів", які вживаються для забезпечення повного та прозорого розслідування на рівні штату.

Раніше влада DHS не дозволила підрозділу BCA Force Investigations Unit доступ до місця стрілянини, попри наявність ордера на обшук, зазначили у Бюро кримінальних розслідувань Міннесоти. Там додали, що, попри обмеження доступу, вони беруть участь у розслідуванні інциденту.