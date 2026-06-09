США в ООН різко оцінили становище Росії і звернулися до її союзників

Що сказав представник США

На засіданні Ради Безпеки ООН американський дипломат Дан Негреа дав оцінку становищу Росії.

"Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже", - заявив він.

Негреа окремо звернувся до країн, які підтримують Росію. Він назвав Іран - за постачання дронів для ударів по Україні - та Кубу - за те, що вона дозволяє тисячам найманців воювати на боці Росії. Обох закликали "негайно припинити підтримку воєнних зусиль Москви".

Позиція США щодо миру

Водночас дипломат наголосив: війна не має військового рішення і може завершитися лише шляхом переговорів. США, за його словами, готові сприяти досягненню тривалого миру і неодноразово говорили про це обом сторонам.