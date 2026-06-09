RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США в ООН резко оценили положение России и обратились к ее союзникам

03:48 09.06.2026 Вт
2 мин
Представитель США в Совбезе объяснил, какой единственный выход видят в Вашингтоне
aimg Екатерина Коваль
Фото: США остаются преданными дипломатическим переговорам (Getty Images)

Представитель США в Совете Безопасности ООН назвал вторжение России в Украину стратегическим провалом и призвал Иран и Кубу прекратить поддержку Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Что сказал представитель США

На заседании Совета Безопасности ООН американский дипломат Дан Негреа дал оценку положению России.

"Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы в огне. Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и только будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже", - заявил он.

Негреа отдельно обратился к странам, которые поддерживают Россию. Он назвал Иран - за поставки дронов для ударов по Украине - и Кубу - за то, что она позволяет тысячам наемников воевать на стороне России. Обеих призвали "немедленно прекратить поддержку военных усилий Москвы".

Читайте также: Зеленский раскрыл детали "очень позитивного" разговора с Уиткоффом и Кушнером

Позиция США относительно мира

В то же время дипломат подчеркнул: война не имеет военного решения и может завершиться только путем переговоров. США, по его словам, готовы способствовать достижению длительного мира и неоднократно говорили об этом обеим сторонам.

Накануне Зеленский пообщался со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - разговор состоялся во время технической посадки самолета президента в Кишиневе.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время впервые посетят Киев - точной даты пока нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООНРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине