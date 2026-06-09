США в ООН резко оценили положение России и обратились к ее союзникам

Что сказал представитель США

На заседании Совета Безопасности ООН американский дипломат Дан Негреа дал оценку положению России.

"Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы в огне. Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и только будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже", - заявил он.

Негреа отдельно обратился к странам, которые поддерживают Россию. Он назвал Иран - за поставки дронов для ударов по Украине - и Кубу - за то, что она позволяет тысячам наемников воевать на стороне России. Обеих призвали "немедленно прекратить поддержку военных усилий Москвы".

Позиция США относительно мира

В то же время дипломат подчеркнул: война не имеет военного решения и может завершиться только путем переговоров. США, по его словам, готовы способствовать достижению длительного мира и неоднократно говорили об этом обеим сторонам.