США оголосили про значне послаблення санкцій щодо Сирії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Мінфіну США.

Рішення американського міністерства пов'язане з бажанням підтримати "стабільну, єдину і мирну Сирію".

"США продовжать переоцінку статусу Сирії як держави-спонсора тероризму", - йдеться в публікації.

Мінфін США вирішив скасувати більшість торговельних обмежень, передбачених "Законом Цезаря". Це загальна назва для санкцій проти Сирії, які було введено ще під час попереднього президентства Дональда Трампа.

Передбачається, що рішення про послаблення санкційного тиску "відкриє шлях для американських та іноземних інвестицій у відновлення Сирії".

Санкції призупинені на 180 днів, проте обмеження стосовно угод з РФ та Іраном діятимуть й далі. Дозволено передачу Дамаску товарів цивільного призначення, а також технологій і програмного забезпечення зі США.