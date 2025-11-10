США объявили о значительном ослаблении санкций в отношении Сирии

Соединенные Штаты объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Минфина США.

Решение американского министерства связано с желанием поддержать "стабильную, единую и мирную Сирию".

"США продолжат переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма", - говорится в публикации.

Минфин США решил отменить большинство торговых ограничений, предусмотренных "Законом Цезаря". Это общее название для санкций против Сирии, которые были введены еще во время предыдущего президентства Дональда Трампа.

Предполагается, что решение об ослаблении санкционного давления "откроет путь для американских и иностранных инвестиций в восстановление Сирии".

Санкции приостановлены на 180 дней, однако ограничения по сделкам с РФ и Ираном будут действовать и дальше. Разрешена передача Дамаску товаров гражданского назначения, а также технологий и программного обеспечения из США.