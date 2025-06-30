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Трамп зняв санкції з Сирії

Понеділок 30 червня 2025 23:46
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Трамп зняв санкції з Сирії Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Дональд Трамп підписав історичний указ про припинення програми санкцій щодо Сирії з метою підтримки шляху країни до стабільності та миру", - йдеться в публікації.

Водночас уточнюється, що санкції зберігаються щодо Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, людей, причетних до діяльності зі створення хімічної зброї, ІДІЛ або його філій, а також іранських довірених осіб.

Також уточнюється, що цей указ:

  • наказує держсекретареві оцінити можливість призупинення санкцій, повністю або частково, у разі відповідності певним критеріям, відповідно до Закону Цезаря (закону, який накладає санкції на режим Асада за звірства);
  • допускає пом'якшення експортного контролю на деякі товари і скасовує обмеження на деякі види іноземної допомоги Сирії.
  • наказує держсекретареві переглянути визначення "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) як іноземної терористичної організації;
  • доручає держсекретареві переглянути включення ХТШ і Ахмеда аш-Шараа до списку особливо небезпечних міжнародних терористів;
  • переглянути визначення Сирії як держави, що спонсорує тероризм.
  • вивчити можливості пом'якшення санкцій в ООН для підтримки стабільності в Сирії.

На сайті Білого дому сказано, що Трамп має намір підтримувати Сирію, яка "є стабільною, єдиною і перебуває в мирі з собою і своїми сусідами".

Коли і чому США ввели санкції проти Сирії

У травні 2004 року президент Джордж Буш-молодший підписав указ, який почав режим санкцій проти Сирії.

Причиною тому стали: підтримка Сирією терористичних організацій (Хезболли і ХАМАС), втручання у внутрішні справи Лівії, а також підозра в розробці знаряддя масового знищення.

З 2006 по 2010 рік санкції розширювалися через порушення прав людини.

У 2011 році президент США Барак Обама підписав указ, який заблокував практично всю зовнішньоекономічну діяльність із Сирією. Зокрема, були заборонені інвестиції, експорт і фінансові операції. Ці заходи запроваджувалися на тлі початку громадянської війни і репресій режиму Асада.

Уже в 2019 і 2020 році, Трамп під час першого президентського терміну ввів вторинні санкції. Зокрема покарання передбачалося для іноземних компаній, які співпрацювали з Асадом, Іраном або Росією, і якщо вони підтримували сирійський режим.

Основний фокус цих заходів був на будівництві, енергетиці, військових поставках, авіації та інших галузях.

Повалення режиму Асада

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року коаліція повстанських груп почала наступ і незабаром завжди столицю Сирії Дамаск, оголосивши про падіння режиму Асада. Паралельно з'явилася інформація, що Асад разом із сім'єю залишив Сирію, попрямувавши в Росію та отримав там політичний притулок.

Незабаром у країні було сформовано тимчасовий уряд, і 29 січня 2925 року новим президентом Сирії став Ахмед аль-Шараа.

Детальніше про те, чому впав режим Асада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Сирії
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