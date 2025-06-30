Трамп зняв санкції з Сирії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Дональд Трамп підписав історичний указ про припинення програми санкцій щодо Сирії з метою підтримки шляху країни до стабільності та миру", - йдеться в публікації.

Водночас уточнюється, що санкції зберігаються щодо Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, людей, причетних до діяльності зі створення хімічної зброї, ІДІЛ або його філій, а також іранських довірених осіб.

Також уточнюється, що цей указ:

наказує держсекретареві оцінити можливість призупинення санкцій, повністю або частково, у разі відповідності певним критеріям, відповідно до Закону Цезаря (закону, який накладає санкції на режим Асада за звірства);

допускає пом'якшення експортного контролю на деякі товари і скасовує обмеження на деякі види іноземної допомоги Сирії.

наказує держсекретареві переглянути визначення "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) як іноземної терористичної організації;

доручає держсекретареві переглянути включення ХТШ і Ахмеда аш-Шараа до списку особливо небезпечних міжнародних терористів;

переглянути визначення Сирії як держави, що спонсорує тероризм.

вивчити можливості пом'якшення санкцій в ООН для підтримки стабільності в Сирії.

На сайті Білого дому сказано, що Трамп має намір підтримувати Сирію, яка "є стабільною, єдиною і перебуває в мирі з собою і своїми сусідами".

Коли і чому США ввели санкції проти Сирії

У травні 2004 року президент Джордж Буш-молодший підписав указ, який почав режим санкцій проти Сирії.

Причиною тому стали: підтримка Сирією терористичних організацій (Хезболли і ХАМАС), втручання у внутрішні справи Лівії, а також підозра в розробці знаряддя масового знищення.

З 2006 по 2010 рік санкції розширювалися через порушення прав людини.

У 2011 році президент США Барак Обама підписав указ, який заблокував практично всю зовнішньоекономічну діяльність із Сирією. Зокрема, були заборонені інвестиції, експорт і фінансові операції. Ці заходи запроваджувалися на тлі початку громадянської війни і репресій режиму Асада.

Уже в 2019 і 2020 році, Трамп під час першого президентського терміну ввів вторинні санкції. Зокрема покарання передбачалося для іноземних компаній, які співпрацювали з Асадом, Іраном або Росією, і якщо вони підтримували сирійський режим.

Основний фокус цих заходів був на будівництві, енергетиці, військових поставках, авіації та інших галузях.